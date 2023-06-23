إندونيسيا تستضيف كأس العالم تحت 17 عاما بدلا من بيرو

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، استضافة إندونيسيا لبطولة كأس العالم تحت 17 عام، بدلاً من بيرو.



وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد قرر مؤخرًا سحب تنظيم بطولة كأس العالم تحت 17 عام، من دولة بيرو.



وقرر الاتحاد الدولي أيضًا، استضافة دولة كولومبيا لكأس العالم للسيدات تحت 20 عامًا سنة 2024، وجمهورية الدومينيكان لبطولة مونديال السيدات تحت 17 عامًا عام 2024، وأوزبكستان لبطولة كأس العالم لكرة الصالات 2024.



ومن المقرر إقامة بطولة كأس العالم للشباب تحت 17 عام، في الفترة من 10 نوفمبر حتى 20 ديسمبر من العام الجاري.

يُذكر أن منتخب المغرب سيشارك في بطولة كأس العالم تحت 17 عام.