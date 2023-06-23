الوضع خطير.. الاتحاد الأوروبي يحذر من سياسات هذه الدول

أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل عن انزعاجه لما يحدث في كوسوفو.

وكتب بوريل عبر تويتر :"منزعج للغاية من الوضع في شمال كوسوفو: الاعتقالات خارج نطاق القضاء لصربيا وقوات أمن كوسوفو في مسيرة في جنوب ميتروفيتشا ؛ تلاه خطاب ثقيل من صربيا، على الرغم من اجتماع الأزمة أمس ، يستمر التصعيد ويصبح خطيرًا. لن نتسامح مع ذلك".

كان قد أقر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، بأن الاتحاد الأوروبي يفتقر إلى الموارد الحيوية لإنتاج الكمية المطلوبة من الذخيرة لـ أوكرانيا.

وقال بوريل، خلال مؤتمر صحفي عرض فيه الاستراتيجية الأوروبية للأمن الاقتصادي: "من أجل إنتاج كمية الذخيرة التي تحتاجها أوكرانيا، فإننا نفتقر إلى المواد الأساسية".

وفي وقت سابق ، طلبت رئيسة المفوضية الأوروبية في بروكسل، من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تقديم مبلغ إضافي مقداره 50 مليار يورو (55 مليار دولار) لدعم أوكرانيا على مدى السنوات الأربع المقبلة