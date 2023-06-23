محمد حمزة: فخور بذهبية أفريقيا للسلاح.. وانتظرونا ببطولة العالم

تحدث محمد حمزة لاعب منتخب مصر لسلاح الشيش عن تتويجه بذهبيتي الفردي والفرق ببطولة أفريقيا للسلاح التي أقيمت خلال الفترة من 19 حتى 23 يونيو الجاري بصالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وقال حمزة في تصريحاته: "فخور بالوقوف على منصة تتويج البطولة الأفريقية برفقة زملائي خاصة أننا كنا نستهدف أن تكون المنصة مصرية خالصة، وهو ما يعتبر تحضير مهم قبل بطولة العالم المقبلة".

وتطرق حمزة للحديث عن المباراة النهائية أمام علاء أبو القاسم مؤكدًا أن هذه ليست المرة الأولى التي يتواجها فيها، مشددًا أن أبو القاسم نجم ومثل أعلى فهو صاحب فضية أولمبياد لندن، مؤكدا أنه يرغب في مواصلة رفع اسم مصر عاليًا معه.

وأكد حمزة أن الفترة المقبلة ستشهد التحضير لبطولة العالم من خلال معسكرات مكثفة، من أجل تحقيق إنجاز.

كان حمزة قد تمكن من الفوز في المباراة النهائية على علاء الدين أبوالقاسم بنتيجة 15-6 ليفوز بذلك حمزة بالميدالية الذهبية بينما يحصل أبوالقاسم على المركز الثاني والميدالية الفضية.

فيما حصل كل من عبدالرحمن طلبة ومحمد حسن على الميداليتين البرونزيتين وذلك بعد تأهلهما لنصف النهائي قبل أن يخسر طلبة من علاء أبوالقاسم بنتيجة 15-13 بينما خسر محمد حسن من محمد حمزة بنتيجة 15-4.

وتوجت مصر بلقب البطولة بعد حصولها على 21 ميدالية بواقع 10 ذهبيات و 5 فضيلت و 6 برونزيات.

وشهدت البطولة مشاركة 21 دولة أفريقية حيث حرصت الدول على التواجد من أجل حصد النقاط المهمة في مشوار التأهل لأولمبياد باريس 2024.