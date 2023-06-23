تفاصيل نشاط الرئيس السيسي خلال الجلسة الختامية لقمة ميثاق التمويل العالمي.. فيديو

عرضت قناة "رئاسة جمهورية مصر العربية"، على اليوتيوب، تقريرا مصورا يرصد نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الجلسة الختامية لقمة ميثاق التمويل العالمي.

واستعرض التقرير تفاصيل مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة الختامية لقمة ميثاق التمويل العالمي في العاصمة الفرنسية باريس بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.



التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في باريس مع الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، على هامش انعقاد قمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد".

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أكد حرص مصر على تطوير علاقاتها مع جنوب أفريقيا في مختلف المجالات، لاسيما في ضوء ما يجمع بين البلدين من علاقات متميزة.

كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في باريس مع السيد "برونو لومير" وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي.



ووجه الرئيس السيسي الشكر للحكومة الفرنسية على الاهتمام بخارطة الطريق، قائلا: "أشكر الحكومة الفرنسية على الاهتمام بخارطة الطريق، وأيضا على الدعم القدم من خلال القروض، وهناك تقدير شديد لفرنسا لأنها دائما صديق لمصر وداعمه لمصر، ومتعاونه مع مصر".

وتابع: "قيمة تكلفة الإقراض للمشروعات التي تعتبر مشروعات تنمية مستدامة وأيضا لصالح المناخ قيمة التكلفة الخاصة بها كانت مقدرة جدا، وأتصور أن خارطة الطريق تسير بشكل جيد ويرجع الفضل للحكومة الفرنسية والرئيس ماكرون ووزير الاقتصاد والمالية الفرنسية، لكن لسه بدري".

ومن جانبه وجه وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي الشكر للرئيس السيسي، قائلا: "شكر لتوجهك إلى باريس وحضورك للقمة".