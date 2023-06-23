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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

سفرة عيد الأضحى.. طريقة عمل الممبار

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ، طريقة عمل الممبار.

طريقة عمل الممبار زى المحلات بخطوات سهلة .....



 مكونات خلطة الممبار:

تحضير 3 حبات من البصل المفروم الناعم.
تحضير3 فصوص ثوم مهروس ناعم.
تحضير نصف كيلو أرز مغسول ومصفى.
تحضير 2 كوب من صلصة الطماطم.
تحضير بقدونس وشبت وأيضاً كزبرة مجففة وطازجة مفرومة ناعمة.
نعناع جاف.
شطة وفلفل أسود، وملح، وبهارات.
تحضير نصف كيلو طماطم معصورة.
تحضير زيت.
حبهان وورق لورا للسلق.

 طريقة عمل الممبار :

- تجنب المبالغة فى كحت الممبار أثناء التنظيف حتي لا يتقطع نسيج الممبار، أثناء الحشو، ثم غسله جيداً ونقعه فى الملح والخل لمدة 10 دقائق، ثم شطفه وتقطيعه لقطع صغيرة، حسب الحجم المطلوب.

- تحضير وعاء على نار متوسطة، ووضع الزيت النباتي، والطماطم المهروسة، والصلصة والبصل، مع التقليب، وفى وعاء أخر، يجب وضع الكزبرة و النعناع و البقدونس، و الزيت والأرز، مع إضافة مزيج الطماطم، والبهارات الأخرى مثل الفلفل الأسود والكمون والثوم وغيرها مع التقليب وتركه عدة دقائق ثم رفعه من على النار.

- حشو الممبار باليد أو بقمع مع تجنب الإفراط فى حشوه بالأرز، وتجنب ملئه حتى الأطراف، لأن الأرز ينضج خلال السلق وبالتالى "ينفجر" داخل الممبار.

- بعد حشو الممبار يفضل شكه عدة مرات بخلة الأسنان، لضمان تسويته 
مع ضرورة أن تكون كمية الماء والوعاء مناسبة لكمية الممبار، حتى لا ينفجر الممبار، مع ضرورة وضع الممبار بالواحدة فى ماء السلق المغلى، وليس الكميات كلها مرة واحدة، مع الحرص على مسك الممبار من الطرفين عند وضعه فى الماء حتى تلتحم أطرافه.

- يفضل سلق الممبار على نار هادئة لمدة لا تزيد عن نصف ساعة، ثم يصفى ويترك حتى يبرد قليلاً، ثم يحمر فى الزيت.

خلطة الممبار صلصة الطماطم

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