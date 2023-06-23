أستاذ علوم سياسية: تقديم المساعدات للدول النامية ضرورة لتوقف الهجرة غير الشرعية

قال الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية، قمة ميثاق التمويل العالمي، إن قمة باريس مهمة تضم عدد كبير من الدول والمؤسسات الدولية الاقتصادية وتناقش عدة قضايا تهم العالم، في إطار تحديات وصعوبات تواجه العالم ككل، ليس فقط الدول النامية، وإنما تواجه الدول المتقدمة نفسها.



ولفت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه دول العالم أجمع هي قضية التغير المناخي، وقضية الهجرة غير الشرعية، وقضايا الإرهاب، والتي يعاني منها الدول المتقدمة والدول النامبة على حد سواء.



وأوضح أن الحل يتطلب تضافر جهود الجميع، الدول المتقدمة والدول الصناعية الكبرى والدول النامية، وإن تطلب ببعض التضحيات المالية من الدول المتقدمة، لأن سبب الهجرة غير الشرعية هو ضعف فرص العمل والتنمية في الدول النامية، ولابد أن تساعد الدول المتقدمة الدول النامية حتى تتوقف الهجرة غير الشرعية.



وأردف أن مشاركة الرئيس في القمة اليوم كانت متميزة، وتحدث عن الهجرة غير المشروعة التي تسببت في فقدان أرواح الآلافـ والدعوة لإيجاد نظام أكثر عدالة للديون ونظام اقتصادي عالمي أكثر عدالة ومرونة.



وعقب الباز: "الغرب والأمريكان في أوروبا دفعوا أكثر من 100 مليار دولار بمراحل، فهل العالم يدعم الخراب والقتل، وعندما يتعلق الأمر بدعم السلام والعدالة يطنش؟".