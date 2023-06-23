ترشيح الرياض للقب عاصمة التصميم العالمية لعام 2026

أعلنت منظمة التصميم العالمية، اليوم الجمعة، ترشيح مدينة الرياض للفوز بلقب عاصمة التصميم العالمية لعام 2026، وذلك بعد المنافسة مع عدة مدن عالمية.

وقدمت هيئة فنون العمارة والتصميم السعودية ملف استضافة حدث "عاصمة التصميم العالمية 2026" لترشيح الرياض، بهدف بناء سمعتها العالمية كمركز رائد للتصميم والإبداع والابتكار، وجذب السياحة والاستثمار وعرض إنجازات المدينة على المستوى الدولي، حسبما قالت “واس”.

تهدف مدينة الرياض بترشيحها لعاصمة التصميم العالمية لعام 2026 إلى بناء سمعتها العالمية وتعزيز مكانتها كمركز رائد للتصميم والإبداع والابتكار.

إضافة إلي توفير فرص جذب الاستثمار والسياحة، والتواصل مع شبكة دولية واسعة الخبرات لتبادل الأفكار والبرامج التصميمية، كما تسعى للاعتراف باستخدام الابتكار في التصميم لتعزيز التنمية الاقتصادية.