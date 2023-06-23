بعد كارثة الغواصة تيتان .. أستاذ طب نفسي: حب المغامرة اضطراب شخصي

قال الدكتور هشام حتاتة أستاذ الطب النفسي، إن البعض يعتقد أن الأثرياء الذين كانوا على متن الغواصة تيتان إما مجانين أو أغبياء، لكن الحقيقة أن الشخصية المحبة للمغامرة تعاني من نوع من أنواع اضطرابات الشخصية، ولها عامل بيولوجي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "الأشخاص المحبون للمغامرة عندهم هرمون سيروتونين عالٍ جدًا، تم اكتشاف نسبة ارتفاعه عند إجراء أبحاث علمية على الأشخاص الذين توفوا أثناء القيام بمغامرة".



وأردف: "بيفكروا غيرنا، الإحساس بالسعادة غيرنا، الشخص المغامر مستعد يقعد 20 سنة يشتري يانصيب، ويخسر، لأن عقلياتهم بيلولوجيا وعضويا غيرنا".



وأوضح أن من بين من كانوا على الغواصة تيتان، مستكشف فرنساوي عمره 77 سنة، خرج معاش من البحرية الفرنسية في عمر 41 سنة، خلال 37 سنة، نزل 37 مرة عند موقع حطام السفينة تيتانيك.



وأردف: "البعض بعد أن يصل لتحقيق الشبع من المال والجاه والسلطة بيفكروا تفكير بعيد المنال، يحب يجرب تجربة جديدة، يذهب في رحلات بعيدة".