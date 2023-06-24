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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مسيحي بالمنيا يحصل على دبلوم الفقه الإسلامي المقارن بكلية الحقوق.. شاهد

جورج ابراهيم الحاصل
جورج ابراهيم الحاصل على دبلوم الفقه الإسلامي

قدم " صدى البلد" بثا مباشرا مع جورج إبراهيم حشمت ابن محافظة المنيا والذي حصل على دبلوم الفقه الإسلامي المقارن في كلية الحقوق جامعة أسيوط بتقدير " جيد" وسط دهشة الجميع ويعد " جورج إبراهيم " اول طالب مسيحي يحصل على دبلوم الفقه الإسلامي المقارن من كلية الحقوق جامعة أسيوط وكذلك ثاني طالب على مستوى المحافظة.

وقال جورج ابراهيم انا محام شاب ومصدر التشريع " الشريعة الإسلامية" فكان لابد أن ادرس مصدر التشريع فقررت الحصول على دبلوم الفقه الإسلامي المقارن.

ويضيف انه يعد اول طالب قبطي خريج يحصل على دبلوم الفقه الإسلامي المقارن منذ تأسيس كلية الحقوق بجامعة أسيوط عام 1975.

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وأوضح إنه حصل على ليسانس الحقوق جامعة أسيوط 2014 ثم حصل علي دبلوم العلوم الجنائية 2020 يليه ماجستير في القانون العام 2021  ومؤخرًا حصل علي دبلوم الفقه الإسلامي المقارن عام 2022 وأنه بصدد الحصول على الدكتوراة في القانون الجنائي من جامعة السوربون بفرنسا.

أكد خلال لقائه مع " صدى البلد" كنت منذ الصغر لدى رغبة في التعرف على الأديان الأخرى وخاصة الدين الإسلامي وبحكم عملي كمحام شاب من 8 سنوات وجب علي التعرف علي الفقه الإسلامي فمهنة المحاماة تحتاج  ان يكون لدى معلومات كافيه وكبيرة عن الفقه الإسلامي.

وأضاف أن دراسة الفقه الإسلامي كان لابد منها لأن الشريعة الإسلامي مصدر التشريع في مصر، وإن لم تكن واجبة دراستها للمعرفة، لذلك قررت التعمق فيها لأن المعرفة شيء رئيسي في حياتي.

وأشار جورج قائلاً في البداية كانت هناك عدة مخاوف من صعوبة المادة العلمية ولكنني وجدت كل الدعم والمساندة والترحاب من المسلمين والمسحيين جميعا بمجرد التحاقي بدارسة الدبلوم

وأوضح أن علاقته بالمسلمين طيبه للغاية وعن رد فعل المحيطين به من أقدامه على دراسة الفقه الإسلامي المقارن أكد انهم كانوا في دهشه واستغراب شديد مما أقوم بفعله ولكنهم شجعوني بعد ذلك وقدموا لكي كل الدعم اللازم متمنياً ان يكون المسلم لديه معلومات كبيرة عن الدين المسيحي والمسيحي يجب أن يكون لديه معرفه بالدين الإسلامي من منطلق مبدأ انتشار ثقافة التعرف على الطرف الآخر والمواطنة وقبول الاخر تطبيقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشار إلى أن هناك تشابه كبير بين الدين الإسلامي والدين المسيحي ومن الشخصيات التي تأثرت بها كثيره خلال الدراسة أمثال الفاروق عمر بن الخطاب والخلفية عمر بن عبدالعزيز فقد عم العدل والمساواة بين الجميع واختيار الاكفأ في اختيار الوظائف وكذلك التواضع الجم لهما مما كان له أثر كبير في حياة الناس.

وأقدم شكري للدكتور ربيع الدردير استاذ ورئيس قسم الشريعة الاسلامية بكلية الحقوق على دعمه لي وترحيبه فبمجرد أن اخطرت  السيد إبراهيم لمعي مسؤل مكتب التقديم بالجامعه بانني أرغب في الالتحاق بالكلية للحصول على دبلوم الفقه الإسلامي المقارن وافق على الفور واستجاب وشملني برعايته وقدم لي كل الدعم

وأتمنى خلال الفترة القادمة ان اكمل دراسة الماجستير في الفقه الإسلامي المقارن او الدكتوراه في العلوم الجنائية.

جورج ابراهيم الحاصل على دبلوم الفقه الإسلامي المقارن
جورج ابراهيم الحاصل على دبلوم الفقه الإسلامي المقارن
جورج ابراهيم الحاصل على دبلوم الفقه الإسلامي المقارن
جورج ابراهيم الحاصل على دبلوم الفقه الإسلامي المقارن
الشريعة الإسلامية العدل والمساواة الفاروق عمر بن الخطاب الفقه الإسلامي بثا مباشرا جامعة السوربون بفرنسا جورج إبراهيم حشمت كلية الحقوق بجامعة أسيوط

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