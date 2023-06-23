الرئيس الروسي يمنح سفير قطر وسام الصداقة لتعزيز العلاقات بين البلدين

منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الشيخ أحمد بن ناصر آل ثاني، سفير دولة قطر لدى موسكو، "وسام الصداقة"، تقديرا لجهوده في تعزيز العلاقات بين البلدين.

وقلد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الشيخ أحمد بن ناصر آل ثاني الوسام، اليوم الجمعة، وذلك ضمن مراسم خاصة في مقر وزارة الخارجية الروسية في موسكو، نقلتها “أر تي”.

وخلال مراسم تقليد الوسام، أعرب لافروف عن تقديره للجهود التي يبذلها الشيخ أحمد بن ناصر آل ثاني، لتعزيز وتطوير العلاقات بين روسيا الاتحادية ودولة قطر.

ويُعد "وسام الصداقة" من أرفع الأوسمة التي يمنحها رئيس روسيا للمسؤولين والدبلوماسيين من الدول الأخرى.