مقتل وإصابة شخصين في هجوم مسيرة بمسقط رأس الرئيس السوري

أفادت وكالة الأنباء السورية أن هجوما بطائرة مسيرة استهدف بلدة القرداحة مسقط رأس عائلة الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الجمعة، بقذيفتين.

وأسفر الهجوم عن مقتل شخص وإصابة آخر بجروح طفيفة، وجاء الهجوم بعد يوم من نشر الوكالة نبأ عن تنفيذ هجوم بطائرة مسيرة على بلدة سلحب التي تسيطر عليها الحكومة في شمال غرب سوريا.

يأتي الهجومان على القرداحة وسلحب، وسط تصاعد للقتال في الشمال الغربي في ظل عمليات قصف متبادلة بين القوات الحكومية السورية والمعارضة.

وتوقفت معظم المعارك الرئيسية في سوريا مع استقرار الوضع في الخطوط الأمامية إلى حد كبير خلال السنوات القليلة الماضية بعد أن استعادت حكومة الأسد السيطرة على معظم أنحاء البلاد بمساعدة روسيا وإيران.