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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

134.8 مليون جنيه مشتريات الأجانب بالبورصة الأسبوع الماضي

صدى البلد

سجل الأجانب صافي شراء بالبورصة المصرية بقيمة 134.8 مليون جنيه، خلال الأسبوع الماضي وسجل العرب صافي بيع بقيمة 198.1 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 84.3% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات.

بينما سجل الأجانب 7.5%، وسجل العرب 8.1%، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 8.222 مليار جنيه.

فيما استمر العرب بتسجيل صافي شراء بنحو 2.058 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 88.9% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال  الأسبوع الماضي.

واستحوذ الأجانب على نسبة 3.4%، والعرب على 7.7%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء في التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 17712.93 نقطة.

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 3516.32 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 5219.64 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 21459.43 نقطة.

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