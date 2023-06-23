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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بطل العالم في السباحة بالزعانف: حلمت بالذهبية وأشكر رئيس الاتحاد لموقفه معي

مهاب إيهاب بطل العالم
مهاب إيهاب بطل العالم

أعرب مهاب إيهاب بطل العالم في السباحة بالزعانف عن سعادته بالفوز بأول ميدالية ذهبية لمصر في النسخة الثامنة عشر من بطولة العالم للناشئين للسباحة بالزعانف المقامة بالقاهرة حتى 24 يونيو الجاري.

وحصد "مهاب" ذهبية سباق 1500م مونو للبنين، ليتم عزف السلام الوطني للمرة الأولى في البطولة خلال منافسات اليوم الثاني.

وكشف "مهاب" في تصريحاته عقب التتويج عن توقعه الفوز بالميدالية، قائلا "تعرضت لإصابة قبل البطولة وهو ما زادني اصرار علي تحقيق انجاز كبير لمصر خاصة بعد دعم كابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحاد".

وأوضح "لم أكن ضمن قائمة المنتخب للبطولة بسبب عدم خوضي التصفيات للإصابة، لولا تدخل كابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحاد الذي أصر على مشاركتي في البطولة على مسؤوليته الشخصية مما جعلني اقاتل لحصد الذهبية تقديرا لهذه الثقة الكبيرة".

وأضاف "توقعت الفوز بالميدالية قبل السباق وكنت في كامل تركيزي على الرغم من صعوبة هذه المسابقة وقوة المنافسة بها، ولكني تمكنت من التفوق في آخر السباق والصعود على منصة التتويج وسماع النشيد الوطني".

واختتم" أشكر كل أعضاء الجهاز الفني على كل ما بذلوه من مجهودات معي وكل اللاعبين لظهور المنتخب المصري بهذا المستوى الرائع".

ورفعت مصر رصيدها لـ 11 ميدالية متنوعة بواقع 3 ذهبيات ، و4 فضيات ، و 4 برونزيات قبل يوم واحد من نهاية البطولة.

مهاب إيهاب السباحة بالزعانف بطولة العالم للناشئين

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