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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 | الطلاب يؤدون الكيمياء والجغرافيا غدا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 بشعبتي علمي علوم وعلمي رياضة غدا الأحد الموافق 25 يونيو 2023 ، امتحان الكيمياء ، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة الأدبية امتحان الجغرافيا  ، ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مقاييس المفاهيم (الكيمياء) 

يأتي ذلك استكمالاً لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 الذي كان قد انطلق رسميا منذ يوم 12 يونيو 2023 بجميع محافظات الجمهورية .

جدير بالذكر أن جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 سوف يمنح طلاب الثانوية العامة 2023 إجازة عيد الإضحى 2023 للطلاب ابتداءا من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

ومن المقرر أن يستكمل الطلاب امتحانات الثانوية العامة 2023 بعد العودة إجازة عيد الاضحى 2023 ليؤدوا امتحان يوم الاحد 2 يوليو وهو امتحان الفيزياء لعلمي علوم وعلمي رياضة وامتحان التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية

وكان قد نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ما  تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 تزامناً مع قرار مد إجازة عيد الأضحى ليوم 3 يوليو القادم.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي علوم بعد مد إجازة عيد الاضحى 2023

  • الاحد 25 يونيو : الكيمياء

اجازة عيد الاضحى من 27 يونيو حتى 1 يوليو 2023

  • الاحد 2 يوليو : الفيزياء
  • الخميس 6 يوليو : اللغة الاجنبية الاولى
  • الاحد 9 يوليو : الجيولوجيا
  • الخميس 13 يوليو : الاحياء

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي رياضة بعد مد إجازة عيد الاضحى 2023

  • الأحد 25 يونيو 2023 : الكيمياء

اجازة عيد الاضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

  • الاحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء
  • الثلاثاء 4 يوليو 2023 : الاستاتيكا
  • الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الاجنبية الاولى
  • الأحد 9 يوليو 2023 : التفاضل والتكامل
  • الثلاثاء 11 يوليو 2023 : الديناميكا
  • الخميس 13 يوليو 2023 :  الجبر والهندسة الفراغية

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي بعد مد إجازة عيد الاضحى 2023

  • الأحد 25 يونيو 2023 : الجغرافيا

اجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

  • الأحد 2 يوليو 2023 : التاريخ
  • الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الأجنبية الأولى
  • الأحد 9 يوليو 2023 :  علم النفس
  • الخميس 13 يوليو 2023 :  الفلسفة
جدول امتحانات الثانوية العامة 2023
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جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 | الطلاب يؤدون الكيمياء والجغرافيا غدا

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