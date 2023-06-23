خبير: الرئيس السيسي أكد ضرورة إعادة الدول الغنية لحساباتها بشأن مصادر التمويل

أكد الدكتور أيمن سمير، خبير العلاقات الدولية، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال قمة ميثاق التمويل العالمي، كانت تتحدث في إطار ضرورة أن تعيد الدول الغنية حساباتها فيما يتعلق بوصول الدول الفقيرة إلى مصادر التمويل.

وأشار خلال خلال مداخلة على فضائية "إكسترا نيوز"، أن انعقاد "قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد"، بما يضمه من حضور للدول الغنية ومؤسسات التمويل الدولية مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي ونادي باريس، مع الدول ذات الاقتصادات الناشئة، من شأنه أن يوفر منصة للحوار والنقاش وإيصال وجهة نظر كل طرف إلى الجانب الآخر.

وتابع: كان هناك خللًا كبيرا يتعلق بقضية التمويل الموجه للتنمية المستدامة، وتمويل تنمية المشروعات المناخية، كان أمام الدول الفقيرة والدول ذات الاقتصادات الناشئة إما أن تختار بين هذا أو ذاك، إما أن تمضي في مسار التنمية المستدامة وتتراجع في نفس الوقت عن مشروعاتها فيما يتعلق بمواجهة التغيرات المناخية، أو العكس.