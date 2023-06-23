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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أستاذ علاقات دولية: الرئيس يتخذ سياسة منفتحة على كل الأقطاب.. فيديو

حامد فارس
حامد فارس

أكد الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، أن العلاقات الفرنسية المصرية تاريخية بامتياز إذ تتجاوز الزيارات المتبادلة 25 زيارة على مستوى الدولتين، وتناولت كثيرًا العديد من الملفات سواء السياسية أو الاقتصادية.

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وتابع أستاذ العلاقات الدولية خلال استضافته على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الرئيس السيسي يتخذ سياسة منفتحة على كل الأقطاب الدولية، ولديه بُعد ورؤية استراتيجية حول كيفية تنويع وتوسيع شراكات مصر مع كل الدول.

 

وأضاف أن زيارة الرئيس إلى فرنسا لأكثر من 8 مرات كانت مؤثرة ومنتجة في الكثير من القضايا، مثل ما نتج عن مؤتمر دعم السودان الشقيق ورفع الديون عنه، والكثير من القضايا والتوافقات بين الدولة المصرية والفرنسية.

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