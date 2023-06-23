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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عميد سابق بالأزهر: الدعوة للأضحية بفرخة يخالف القرآن

اضاحي
اضاحي

أكد الدكتور محمد سالم أبوعاصي، عميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر، أن مهمة من يفتي الناس ألا يوقعهم في الحيرة، وأن يعطيهم قول ميسر، لا أن يعرض عليهم جميع الآراء الفقهية ليختار.


وأشار خلال لقائه  مع الإعلامي  محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إلى أنه توجد أقوال فقهية لا تناسب مجتمعنا، مثل الخلاف الفقهي في قتل المسلم بغير مسلم، لم يعد يصح مثل هذا الآن في بلد المواطنة.


وأردف أن الفقيه يعرض الأقوال التي تستند للمعقولية والنصوص الشرعية، مشيرًا إلى أن من يستشهد بابن حزم في الأضاحي، هل يتقبل فلسفة ابن حزم في التشريع؟ وهو يرفض المقاصد والقياس وتعليل الأحكام. 


وتعقيبًا على فتوى الأضحية بفرخة، قال أبو عاصي، إن الأئمة المعتبرين قالوا الأضحية من الأنعام، أما الظاهرية قالوا بأي طير، والقرآن لما أمرنا بالأضحية اقتداءً بسيدنا إبراهيم، وفديناه بذبح عظيم، مردفا: "هل الفرخة ذبح عظيم؟".


وتابع أن من دعا للأضحية بفرخة يخالف القرآن، كما أن السنة الفعلية العملية أن الأضحية من الأنعام.


وأردف: "أبو حنيفة يقول الأضحية واجب على أهل المتيسر، هل المقترض غني؟ لماذا يفتي أحد بالحج بالقرض وأضحية بالقرض، لماذا تتلبس بدين من أجل سنة؟ والظاهرية عندما سموها أضحية كان على سبيل المجاز وليس أضحية حقيقية".

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