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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفر الشيخ .. بيع 930 صك أضاحي من خلال أئمة المساجد

صكوك الأضاحي
صكوك الأضاحي

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن إجمالي صكوك الأضاحي التى تم بيعها حتى الآن 930 صكاً من خلال أئمة وخطباء المساجد، مؤكداً أن هناك إقبالاً  على شراء الصكوك لثقة أهالى كفر الشيخ فى الأئمة والخطباء، ومديرية ووزارة الأوقاف.
 

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وأضاف محافظ كفر الشيخ، لم تقتصر شراء صكوك الأضاحي على المسلمين، بل هناك  من الأخوة المسيحيين شاركوا في شراء صكوك الأضاحي، موجها الشكر لكل المشاركين في شراء صكوك الأضاحي، لتوزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية، من خلال أئمة الأوقاف، موجها الشكر لرجال الأوقاف على حرصهم على دعوة أهالي المحافظة بشراء صكوك الأضاحي.

مازالت مديرية أوقاف كفر الشيخ، تستقبل المواطنين لشراء الصكوك، بإشراف الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ.

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