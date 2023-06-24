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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| انتظام امتحانات الثانوية العامة وزيارات ميدانية للوزير .. اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 قريبا وإعلان الأوائل ونسب النجاح

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

انتظام امتحانات الثانوية العامة وزيارات ميدانية للوزير |حصاد التعليم في 7 أيام
أصدر المركز الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقرير الأسبوعي لنشاط الوزارة خلال الفترة من (السبت 17 يونيو – الخميس 22 يونيو)

بنفس القاعة.. مدرس يحتفل بتخرج طلابه وسبوع توأميه في الغردقة
في ليلة الاحتفال بـ"سبوع" توأميه وسط مدينة الغردقة، احتفل مدرس بمرحلة الثانوية في إحدى المدارس الخاصة، بتخرج طلابه في حفل  مميز وسط أصدقائه وأقاربه، كانت هذه المناسبة السعيدة تزداد بهجة وفرحًا، حيث أقيمت طقوس الاحتفال بولادة مولوده الأول في نفس اليوم وفي نفس القاعة التي أقيم فيها حفل تخرج الطلاب.

كلية التربية للطفولة جامعة القاهرة تبدأ تلقي التماسات الطلاب على نتائج الامتحانات
كشفت كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة القاهرة عن كيفية التقديم لعمل الالتماسات على نتيجة الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022-2023 .

بيت مصر يسكّن الطلاب الدارسين في باريس .. تقدّم بالتصنيفات الدولية لكليات الطب | أسبوع أنشطة التعليم العالي
شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأسبوع الماضي عدة أحداث، أبرزها، يتفقد «بيت مصر» لتسكين الطلاب الدارسين في باريس.. مراكز متقدمة في التصنيفات الدولية لكليات الطب بالجامعات المصرية.

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 قريبًا| وبيان عاجل لإعلان الأوائل ونسب النجاح
تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 خلال الأيام القادمة ، حيث أكدت الوزارة أن  نتيجة الدبلومات الفنية 2023  لن تتأخر عن الأسبوع الأول من يوليو 2023

طب عين شمس تنظم ملتقى توظيف لخريجي الكلية
نظمت إدارة رابطة خريجى جامعة عين شمس وكلية الطب، بالتعاون مع مركز التوظيف بالجامعة يوم الأربعاء الموافق ٢١ يونيو ٢٠٢٣ ملتقي فرص العمل والتوظيف للأطباء حديثي التخرج.

كلية الآثار جامعة القاهرة: فتح باب الالتماسات على النتائج بعد عيد الأضحى
أعلن الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، أنه قد ظهرت أمس نتائج الفصل الدراسي الثاني  يونيو 2023، علي موقع الكلية الرسمي.

تفاصيل مسابقة التصوير بالمعهد القومي للبحوث الفلكية
يواصل المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، استلام طلبات التقدم لمسابقة التصوير الفلكي المقدمة من مكتب الاتحاد الدولي الفلكي لتعليم الفلك النسخة الثالثة، حيث يستمر التقديم للجميع حتى 30 يونيو.

عميد الدراسات العليا للنانو تكنولوجي: نخبة متخصصين يتولون التدريب والتسجيل بالكلية
تنظم كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي جامعة القاهرة، التدريب الصيفي لطلاب الكليات والمعاهد العلمية والعملية بالجامعات المصرية، بعنوان "تحضير وتوصيف بعض المواد النانومترية وبعض تطبيقاتها المختلفة.

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