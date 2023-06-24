ارتكبوا 10 وقائع .. حبس عصابة سرقة الدراجات الهوائية بالقاهرة

قررت نيابة 15 مايو الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات الهوائية بأسلوب "المغافلة"

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة 15 مايو لقيامهما بسرقة دراجة هوائية من أمام أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.

وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات الهوائية بأسلوب "المغافلة" ، وأضافا بارتكابهما عدد (10) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتصرفهما بكافة المسروقات بالبيع لدى عميلهما "سيئ النية" (مقيم بدائرة القسم ) أمكن ضبطه ، وبحوزته كافة الدراجات المستولى عليها وباستدعاء المجنى عليهم إتهموهما بالسرقة.