بكسر الباب .. حبس عصابة سرقة المساكن بالقاهرة

قررت نيابة حلوان الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة شاشة تليفزيون - أسطوانة بوتاجاز، من إحدى الشقق بدائرة القسم بأسلوب "كسر الباب".

كلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة حلوان لقيامهما بسرقة (شاشة تليفزيون - أسطوانة بوتاجاز) من إحدى الشقق بدائرة القسم.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بأسلوب "كسر الباب" وبمناقشتهما اعترفا بارتكاب العديد من الوقائع ، تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمسكن أحدهما.