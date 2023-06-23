تدخل عاجل من أمريكا بعد تعرض مواطنيها بفلسطين للخطر بسبب قوات الاحتلال

كشف منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الجمعة، أن الحكومة ‏الأمريكية تلفت تقارير تفيد بأن مواطنين فلسطينيين أمريكيين تعرضوا للخطر، ضمن أحداث العنف التي ‏تشهدها الضفة الغربية منذ ايام.



وأكد خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض بواشنطن، أن الحكومة الأمريكية على تواصل مع نظيرتها الإسرائيلية بشأن ذلك الأمر.

وافاد أن هناك العديد من المسؤولين الأمريكيين زاروا الضفة الغربية والتقوا بعائلات هؤلاء الضحايا في قرية تُرمسعيا.



وقال كيربي: "أكرر أن الولايات المتحدة تدين كافة أشكال العنف، وندعم ونساند كل من تأثروا بأحداث العنف، والعنف لا يساهم في خفض التوتر في الضفة الغربية".



وتابع جون كيربي: "نحن لا ندعم توسع النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، وموقفنا لم يتغير".