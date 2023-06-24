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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

198 مليون جنيه مبيعات العرب بالبورصة الأسبوع الماضي

صدى البلد

سجلت تعاملات المصريين نسبة 88.9% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال  الأسبوع الماضي.

وبحسب بيان للبورصة المصرية، استحوذ الأجانب على نسبة 3.4%، والعرب على 7.7%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء في التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

وسجل الأجانب صافي شراء بالبورصة المصرية بقيمة 134.8 مليون جنيه، وسجل العرب صافي بيع بقيمة 198.1 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 84.3% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات.

بينما سجل الأجانب 7.5%، وسجل العرب 8.1%، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 8.222 مليار جنيه.

فيما استمر العرب بتسجيل صافي شراء بنحو 2.058 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 17712.93 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 3516.32 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 5219.64 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 21459.43 نقطة.
 

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