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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

داخل الفريزر.. حقيقة بلاغ عن متفجرات داخل سوبرماركت في المانيا

قنبلة
قنبلة

انتشر على مواقع التواصل  الاجتماعي في ألمانيا فزع وخوف بعد استنفار أمني بسبب البلاغ عن وجود قنبلة في أحد المحال لبيع المجمدات.

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العثور على قنبلة بالقرب من منزل نائب لبناني

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إصابة 4 سيدات صدمتهن سيارة داخل محل تجاري بديروط

وبحسب ما أعلنته الشرطة الألمانية على صفحتها، بعد الانتقال الى موقع البلاغ داخل سوبرماركت بولاية براندنبورج تبين أن القنبلة وهمية.


وعلى الفور أخلت الشرطة الألمانية  المتجر الواقع في هنيجسدورف، وهرعت قوات خاصة من الشرطة، وتمت الاستعانة بكلب مدرب على كشف المتفجرات وقوات إطفاء إلى موقع الحدث.

وقال  المتحدث باسم إدارة الشرطة،:"إن الطرد بدا كأنه عبوة ناسفة في بداية الأمر»، قبل أن يتبين أن الطرد يحتوي على أسلاك غير ضارة".


وكان موظفو السوبرماركت يحاولون تنظيم الفريزر عندما اكتشفوا الجسم المشبوه بعد ظهر أمس، وتعتزم الشرطة الآن كشف هوية الشخص الذي وضع المجسم القنبلة هناك.

وأضاف المتحدث: «كل شيء وارد، حيث يمكن أن يكون الأمر مزحة أو أن يصل إلى حد التحضير لابتزاز».

 

المانيا قنبلة

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