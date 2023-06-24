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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خبير: المؤشر الرئيسي للبورصة بالمنطقة الخضراء بنهاية تعاملات الأسبوع

صدى البلد

قال حسام عيد خبير اسواق المال ان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 اغلق تعاملات الأسبوع على ارتفاع محدود قدره 6.85 نقطة محافظاً على مستوى الدعم الرئيسي وهو 17700 نقطة وسجل مستوى إغلاق عند 17712.93 نقطة بفضل الاداء المتباين والمتذبذب لأغلب الاسهم القيادية واتجاه المؤسسات المالية المصرية والأجنبية نحو الشراء وفتح وزيادة المراكز المالية بالاسهم القيادية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي للمؤشر بينما اتجهت المؤسسات المالية العربية نحو البيع وجني الأرباح الرأسمالية الأمر الذي دفع المؤشر الرئيسي لتقليص خسائره الصباحية والإغلاق بالمنطقة الخضراء .

وأوضح أن المؤشر اتجه بهذا الاداء اختبار مستوى المقاومة 17800 نقطة مدعوماً باستمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية والأجنبية نحو الشراء وفتح وزيادة المراكز المالية بالاسهم القيادية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي وبارتداد الاسهم القيادية.

أما عن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 فقد قال حسام عيد انه أنهى تعاملات الأسبوع بالمنطقة الحمراء وأغلق متراجعا باكثر من 28 نقطة بنسبة هبوط 0.80% مسجلاً مستوى إغلاق عند 3516.32 نقطة بفضل الاداء المتذبذب والسلبي لأغلب الاسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واتجاه المستثمرين الأفراد نحو البيع وجني الأرباح.

وت قع خبير أسواق المال أن يستقر المؤشر السبعيني خلال تعاملات الأسبوع المقبل أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 3500 نقطة ثم معاودة الصعود مرة أخرى مدفوعاً بعودة نشاط الاسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة وعودة اتجاه المستثمرين الأفراد نحو الشراء وفتح وزيادة المراكز المالية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي للمؤشر السبعيني

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