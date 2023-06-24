هيئة تنشيط السياحة: لدينا مميزات نستطيع المنافسة بها في الأسواق الدولية

قال عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن السياحة فى تلك الفترة أو منذ عام وتشهد تعافي كامل من أثار كورونا والحرب الروسية الأوكرانية أو الوضع الإقتصادي العالمي، مشيرا إلى أن مصر أستطاعت بكل الجهود التي تبذلها الدولة ومؤسسات القطاع السياحي بالقطاع الخاص والشركات والفنادق بعودة السياحة المصرية إلى معدلاتها الطبيعية لما قبل جائحة كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة” المذاع عبر فضائية “الأولي”: “من المستهدف هذا العام أن نعود لنكون أعلي عام فى تاريخ السياحة المصرية، وهناك تنوع المنتجات السياحية الموجودة فى مصر ، وإستراتيجيتنا التركيز على السياحة الثقافية والعائلية والشاطئية والمغامرات، وهذا السوق الأكبر من حجم السياحة العالمية”.

وتابع أن مصر لديها مميزات تنافسية تستطيع منافسة فى الأسواق الدولية، لافتا إلى أن ما يتحقق اليوم من تدفقات سياحية يجعلنا نتطلع المزيد من النمو فى الأعوام القادمة.