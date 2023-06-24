الأهلي يتوصل لاتفاق لتجديد تعاقد الشحات وحمدي فتحي على أعتاب الوكرة القطري

توصلت إدارة الأهلي لإتفاق مبدئي لتجديد تعاقد حسين الشحات الجناح الأيمن للفريق الأول لكرة القدم لمدة ثلاث سنوات قادمة.

وعقد محسن صالح رئيس لجنة التخطيط بالأهلي وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات جلسة مع اللاعب تم خلالها التوصل لإتفاق يقضي بتجديد تعاقده لمدة ثلاث سنوات.

كما توصل الأهلي لإتفاق يقضي برحيل حمدي فتحي الي الوكره القطري مقابل 3 ملايين و250 ألف دولار في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية .

وعاد الفريق الأحمر لتدريباته على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة منتخب السويس في دور الـ٣٢ لبطولة كأس مصر المقرر لها مساء غد الأحد على استاد القاهرة.

وأدى لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة حرس الحدود في منافسات الدوري تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي، فيما خاض باقي اللاعبين مرانًا كاملًا اشتمل على جزء بدني وتدريبات الكرة.

وشارك محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف رباعي حراسة المرمى في تدريبات منفردة، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وحقق الأهلي الفوز على حرس الحدود بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد الكلية الحربية والمؤجلة من الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.