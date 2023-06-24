لعنة الأهلي.. الوداد يخسر لقب الدوري المغربي بسيناريو دراماتيكي لصالح الجيش الملكي

توّج نادي الجيش الملكي على حساب الوداد بطلًا للدوري المغربي لموسم 2022 – 2023، بعدما نجح في الفوز على نظيره اتحاد طنجة، في سيناريو دراماتيكي بنتيجة 2-3، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من البطولة.

يأتي ذلك بعد أيام من خسارة الوداد للقب دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي.



الجيش الملكي ضد اتحاد طنجة



سجل ثلاثية الجيش الملكي كلا من رضا سليم (هدفين) ومحمد شملال (هدف) في الدقائق ٨، ٨٧، ٩٠+٢.

بينما جاء هدفي اتحاد طنجة عن طريق كلا من عبد الله المؤذن ومحسن متولي في الدقائق ١٤، ٧٥.



الوداد ضد المغرب الفاسي



على الجانب الآخر، فاز الوداد، الذي كان في منافسة قوية مع الجيش الملكي على نظيره المغرب الفاسي بهدفين للاشئ.



وجاء هدفي الوداد عن طريق هشام بو سفيان ويحيى جبران في الدقائق ١٣، ٥٣.



وبهذه النتائج، يتوج الجيش الملكي ببطولة الدوري المغربي للمرة الثالثة عشر في تاريخه برصيد ٦٧ نقطة، بينما يأتي الوداد في المركز الثاني برصيد ٦٦ نقطة