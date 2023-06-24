مهاجم الأهلي القادم محترف فى سويسرا .. فرج عامر يكشف التفاصيل

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة عن صفقة مثمرة في النادي الأهلي عبر صفحته الشخصية عبر موقع فيسبوك.

و كتب فرج عامر : محمد الأمين بن عمورة مهاجم المنتخب الجزائري ونادي لوجان السويسري وعمرة ٢٤ عام يتفاوض معه النادي الأهلي من اجل ضمه في هذا الموسم لتحسين وتفعيل دور خط الهجوم الأهلاوي، هذا اللاعب هو مهاجم الأهلي القادم بنسبة ١٠٠٪؜ ، بخلاف مهاجم منتخب السنغال للشباب تحت السن.

ويواصل لاعبو المارد الأحمر أداء التدريبات الجماعية استعدادًا لخوض مواجهة نظيره نادي منتخب السويس في إطار منافسات بطولة كأس مصر في نسختها الحالية.

ويلتقي النادي الأهلي تحت قيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، يوم الأحد المقبل 25 من شهر يونيو الحالي، ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة مباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.