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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قائمة المصري لمواجهة فيوتشر في كأس الرابطة

صدى البلد

أعلن ميمي عبد الرازق المدير الفني للنادي المصري، عن قائمة فريقه التي تستعد لمباراة الدور نصف النهائي لبطولة كأس الرابطة والتي تجمع النصري بنظيره فريق فيوتشر، والمقرر إقامتها في التاسعة والنصف مساء اليوم السبت على استاد برج العرب.

وجاءت قائمة المصري كالتالي: عصام ثروت، محمود جاد، محمد شحاتة ثلاثى حراس المرمى، كريم العراقى، أحمد عماد، إسلام المزين، إسلام أبو سليمة، عماد بوبكر، أسامة الجزار، محمد دبش، عمرو السعداوى، عمرو موسى، لؤى فهمى، سعيد كمال، ايزى ايميكا، حسن على، إلياس الجلاصى، حسين السيد، عبد الرحيم دغموم، زياد كمال، حسام جريشة، زياد فرج، محمد الفيومى، فرانك إيتوجا، مروان حمدى، محمد جريندو، عبده يحيى.

وتأكد غياب اسلام عطية لاعب خط وسط  الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن قائمة الفريق، وأكد الدكتور مجدي الألفي طبيب المصرى، أن اللاعب خضع خلال الأيام القليلة الماضية لفحوصات طبية باستخدام الأشعة التشخيصية وهي التي أثبتت إصابة اللاعب بتمزق خفيف في العضلة الأمامية يستوجب معه الحصول على راحة سلبية قبل الخضوع لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف بهدف سرعة عودة اللاعب للتدريبات الجماعية للفريق.

وكان المصرى قد تغلب على الزمالك بهدفين مقابل هدف في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين على ملعب الفريق الأبيض، كما تغلب المصري أيضاً فى الودية الثانية التى أقيمت مساء الجمعة الماضية، على فريق الداخلية بهدفين نظيفين.

ويحتل النادي المصرى المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 41 نقطة بعدما خاض 30 مباراة، حيث فاز المصرى فى 9 مباريات وتعادل في 14 لقاء، وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصرى 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 32.

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