عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

متى يوم عرفة 2023؟.. الإفتاء: اغتنموه بعد 66 ساعة من الآن

متى يوم عرفة
متى يوم عرفة

لاشك أن الكثيرين إن لم يكن الجميع يبحثون الآن عن متى يوم عرفة 2023؟ ، للاستعداد له واغتنامه ، خاصة أولئك الذين يعرفون الكثير عن فضل يوم عرفة العظيم، بعدما دخلت العشر من ذي الحجة المباركة بل وأسرعت في الانفراط، فها نحن نشهد اليوم السبت السادس من شهر ذي الحجة  ، وهو ما يعني أنه لم يتبق إلا القليل على هذا اليوم الفضيل ، وحيث إنه خير الأيام فهذا ما يفسر كثرة البحث عن متى يوم عرفة 2023م؟.

فضل يوم عرفة.. 7 أرزاق وأمنيات تجعلك تستعد له من الآن

يوم عرفة.. 12 سببا يجعلك تترقبه على أحر من الجمر فاغتنمه

متى يوم عرفة

يعد هو اليوم التاسع من شهر ذي الحِجّة، وهو الشهر الثاني عشر من أشهر السّنة الهجريّة؛ أي الشهر الأخير منها، ويأتي بعد شهر ذي القعدة، وتؤدّى فيه مناسك الحجّ، كما أنّه من الأشهر الحُرُم؛ أي الأشهر التي كان القتال مُحرّماً فيها عند العرب قديماً، ويوم عرفة أحد أيام الأشهر الحرم قال الله- عز وجل- : «إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ» [سورة التوبة : 39]. والأشهر الحرم هي: ذو القعدة، وذو الحجة، ومحرم، ورجب ويوم عرفة من أيام ذي الحجة.

ويعتبر يوم عرفة كغيره من الأيام، فهو يبدأ من طلوع الفجر الصادق لليوم التاسع من شهر ذي الحجة ، وينتهي عند غروب الشمس لهذا اليوم ، وهذا اليوم يصومه كثير من المسلمين لعظم فضله وجزيل عطاء الله سبحانه وتعالى فيه، بالإضافة إلى الإكثار من التكبير والتلبية فيه، فهي سُنة واردة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -، و يبدأ يوم عرفة من اليوم التاسع من شهر ذي الحجة ، وتحديدًا من أذان فجر غد الثلاثاء الموافق 9 ذي الحجة و27 من يونيو 2023، وينتهي مع غروب شمس نفس اليوم الثلاثاء.

متى يوم عرفة 2023

حددت دار الإفتاء المصرية ، متى يوم عرفة 2023 - 1444هـ، بأنه يوم الثلاثاء الموافق التاسع من شهر ذي الحجة الهجري لعام 1444هـ، والسابع من العشرين من شهر يونيه 2023م، أي أنه بعد يومين من الآن ، وذلك بعدما استطلعت هلال شهر ذي الحجة عند غروب شمس يوم الأحد  الماضي الموافق 29 من ذي القعدة 1444هـ، و18 يونيه لعام 2023 م، لتعلن بذلك أنه آخر أيام شهر ذي القعدة 1444هـ، و أن الإثنين الموافق 19 يونيه هو غرة شهر ذي الحجة وبداية العشر الأوائل ، ومن ثم يوافق يوافق الموعد الفلكي لعيد الأضحى ليكون يوم الثلاثاء الموافق التاسع من ذي الحجة لعام 1444هـ، و27 يونيه 2023م هو يوم عرفة،  والأربعاء الموافق العاشر من ذي الحجة 1444هـ، و 28 يونيه 2023 م هو  أول أيام عيد الأضحى المبارك 2023 م.

فضل يوم عرفة

ورد من فضل يوم عرفة  أنه  يتميز بأنه أحد الأيام العشرة المفضلة في أعمالها على غيرها من أيام السنة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما من عمل أزكى عند الله - عز وجل- ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى قيل: ولا الجهاد في سبيل الله - عز وجل- ؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله - عز وجل- إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء».

كما أن من فضل يوم عرفة أن الله تعالى أكمل في يوم عرفة الملة، وأتم به النعمة، قال عمر بن الخطاب –رضي الله عنه-: إن رجلا من اليهود قال: يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا» [ سورة المائدة:5]. قال عمر – رضي الله عنه- : قد عرفنا ذلك اليوم الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة.

وورد أن صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، فقد جاء الفضل في صيام هذا اليوم على أنه أحد أيام تسع ذي الحجة التي حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيامها فعن هنيدة بن خالد-رضي الله عنه- عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر : أول اثنين من الشهر وخميسين»، كما جاء فضل خاص لصيام يوم عرفة دون هذه التسع قال الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن صيام يوم عرفة : يكفر السنة الماضية والسنة القابلة) رواه مسلم في الصحيح وهذا لغير الحاج وأما الحاج فلا يسن له صيام يوم عرفة لأنه يوم عيد لأهل الموقف.

وجاء أنه يعد عرفة يوم العيد لأهل الموقف -الحجاج- قال النبي صلى الله عليه وسلم: «يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام» رواه أبو داود"، وقد عظمّ الرسول -صلى الله عليه وسلم- من فضل الدعاء يوم عرفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «خير الدعاء دعاء يوم عرفة»"، كما أن الله تعالى يعتق الكثير من النار في يوم عرفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة» رواه مسلم في الصحيح، فضلاً عن أن الله تعالى يباهي بأهل عرفة أهل السماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء» رواه أحمد".

 وفي يوم عرفة التكبير، وذكر العلماء أن التكبير ينقسم إلى قسمين: التكبير المقيد الذي يكون عقب الصلوات المفروضة ويبدأ من فجر يوم عرفة قال ابن حجر –رحمه الله-: ولم يثبت في شيء من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث وأصح ما ورد عن الصحابة قول علي وابن مسعود -رضي الله عنهم- أنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى»، وأما التكبير المطلق فهو الذي يكون في عموم الأوقات ويبدأ من أول ذي الحجة حيث كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم يخرجون إلى السوق يكبرون ويكبر الناس بتكبيرهما) والمقصود تذكير الناس ليكبروا فرادى لا جماعة"، ومن فضائل يوم عرفة أن فيه ركن الحج العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الحج عرفة» متفق عليه.

 

متى يوم عرفه متى يوم عرفة 2023 متى يوم عرفة بالهجري يوم عرفة يوم عرفة 2023 موعد يوم عرفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 15 جنيه|هبوط غير مسبوق يضرب سعر الأرز لأول مرة منذ شهور

صاحبة العربية البورش .. من هي ياسمين أيمن الحقيقية المتوفية في حادثة التجمع ؟

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد قرار البنك المركزي

جهاد جريشة يعلق على ركلة جزاء الزمالك أمام فاركو بكأس مصر

رسميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك بعد بيان البنك المركزي

القصة الكاملة لحادث الفنانة ياسمين أيمن| عربيتها اتعجنت وهذا ما حدث لها

الكليوباترا بـ 25 جنيها.. الشرقية للدخان تحسم أسعار سجائر الشركة بأنواعها

قبل عيد الأضحى بأيام.. مفاجأة فى أسعار اللحوم اليوم السبت

ترشيحاتنا

ردا على التطورات الخطيرة.. الرئيس الروسي يلقي خطابا عاجلا

شوبير يكشف مستجدات صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

الحرب بدأت.. انفجارات في أوديسا وصفارات إنذار بأرجاء أوكرانيا

قائد فاجنر: كل المواقع العسكرية في روستوف تحت سيطرتنا

مسؤول إسرائيلي: سياسة بعض الوزراء ستؤدي لعزلة سياسية غير مسبوقة

هل يشترط لمن عليه دم في الحج النحر في مكة أم يجوز في بلده؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إيفكانا ترامب تثير الجدل بوجبة فطور صباحية سر رشاقتها.. اعرف التفاصيل

لم شمل أسرة بريطانية بحيوان أليف عمره 50 عامًا.. اعرف القصة كاملة

تراث لامادي.. خبير آثار يطالب بتسجيل الاحتفالات الشعبية للحجيج باليونسكو

مكملات غذائية تخفف أعراض الإقلاع عن التدخين.. إليك الأنواع المفيدة

فيديو

غطى جسمها ورأسها بالفلوس.. طالبة سوهاج حديث المواقع بسبب حفل تخرجها

في ذكري ميلاد يوسف داوود.. كيف أنقذ سناء جميل على خشبة المسرح؟

عمره أكثر من 65 مليون سنة.. اكتشاف بقايا زاحف بحري بالوادي الجديد

اعتزل الغناء منذ شهور .. فنان شهير يطلب المساعدة للبحث عن عمل/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ