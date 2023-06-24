إيفكانا ترامب تثير الجدل بوجبة فطور صباحية سر رشاقتها.. اعرف التفاصيل

لفتت إيفانكا ترامب أنظار متابعيها بمجموعة صور لها على Instagram وهي تركب الأمواج في كوستاريكا وتتباهى بجسدها المتناغم وقدرتها على الحفاظ على لياقة بدنية صحية بعد إنجاب ثلاثة أطفال ، وقد تحدثت إيفانكا عن نظامها الغذائي اليومي وروتين التمارين في المنزل.

وعلق المعجبون على أنها بدت رائعة بملابس السباحة السوداء وقال البعض "أجمل عارضة أزياء" فقد تستيقظ إيفانكا في حوالي الساعة 5:30 صباحًا كل صباح للتأمل والتمرين ، "أو كليهما" ، وتحب أن تبدأ يومها بـ "كوب كبير من الماء بالليمون" متبوعًا بـ "فنجان كبير من القهوة" .



وعادة ما تمارس التمارين في المنزل لأداء "تمرين الاندماج" ، حيث تجمع بين اليوجا والبيلاتس والرقص.وأوضحت: أفيكانا أن التأمل هو أحد أهم الأشياء التي تفعلها كل يوم لمدة 20 دقيقة ، ويفضل مرتين يوميًا.

وكشفت على موقع إنستغرام أن إفطارها يتكون عادة من "زبادي يوناني وتوت أو" دقيق شوفان فاخر " تمنحها الشبع طوال اليوم وتعبرها سر رشاقتها

أشارت إنها تتبع نظامًا غذائيًا متنوعًا ومتوازنًا للحفاظ على لياقتها البدنية ، ويتضمن الأطعمة المليئة مثل السلمون والدجاج ، بالإضافة إلى الدهون الصحية ، مثل الماكريل ، للحفاظ على شعورها بالشبع لفترة أطول.

أفادت صحيفة ديلي ميل أن إيفانكا تتجنب الكربوهيدرات المصنعة وبدلاً من ذلك ، تختار الكربوهيدرات المعقدة ، مثل الحبوب الكاملة والشوفان .