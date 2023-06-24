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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رسالة غامضة من درة عبر إنستجرام : الحب الواضح في الصمت

صدى البلد

شاركت الفنانة درة متابعيها صورة جديدة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وعلقت درة علي الصورة قائلة : الحب الواضح في الصمت قبل التبرير.

ويشار إلى أن دُرة شاركت في مسلسل «الأجهر» الذي عرض في موسم رمضان الماضي وضم كوكبة ونخبة من النجوم أبرزهم: النجم عمرو سعد، وسارة سلامة، وسيد رجب، وعمرو عبد الجليل، وأحمد صفوت، وناهد السباعي، ومصطفى أبوسريع، وأنوشكا، وأحمد مجدى، ومحمد جمعة، وندى بهجت، ومحمود قابيل، وعارفة عبد الرسول، ونور النبوى، وبدرية طلبة، ومحمد التاجى، ونهلة سلامة، وياسر الزنكلونى، ومحمد عبد الجواد، وعلاء عوض، وحمدي هي كل، وحسنى شتا،ومحمد خميس، وأحمد حبشى، وعدد آخر من الفنانين ومجموعة من ضيوف الشرف، على رأسهم النجمة وفاء عامروأشرف عبد الغفور وخالد زكى وباسم مغنية ورابى عمرو سعد وآخرين.

 

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