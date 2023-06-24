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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

متمرمطة في المستشفيات.. مأساة والدة مريم :"بنتي لا تري وبعت كل اللي معايا"

صدى البلد

"متمرمطة ببنتي في المستشفيات و محدش عايز يساعدني"، بهذه الكلمات بدأت والدة الطفلة مريم أحمد إبراهيم 5  سنوات، المقيمة  شرق النيل عمارة  سوزان فى بني سويف ، أمام مدرسة التوفيق الخاصة، والتي أصيبت أبنتها بحادث دخول آلة حادة في عينها اليمنى وهي تلهو بها، ومن جراء ذلك الحادث فقدت الطفلة العين في الحال. 

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وتقول الأم: “ بنتي عينها اتصفت قدام عيني جن جنوني  كاد عقلي أن يطير  من راسي، أخذتها وجريت بيها علي كل مستشفيات مصر ومحدش عارف يشخص حالتها، وأخيرا ذهبت بها إلي مستشفى المنيل الجامعي فهناك أساتذة كبار أكدوا لي أن هناك أملا في وجود الشبكية ومن الممكن أن يتم إجراء عملية ويعاد النظر إلى عين ابنتي وهناك طرف آخر قالوا إن الشبكية غير موجودة ”.


وأضافت:" أنا مش عارفه أعمل أيه، خاصة أن والدها لا يعمل وأنا ربة منزل ولا دخل لنا ولا حيلة فماذا نفعل؟،وأكدت والدة الطفلة، انا بعت كل اللي معايا من أجل إعادة النظر إلي ابنتي".


وتختتم الأم المكلومة: “ في اليوم والليلة بموت 100 مرة خاصة لما بنتي بتقولي يا ماما نفسي عيني ترجع تاني وأخف وأشوف بيها”.

 

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