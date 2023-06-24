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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الحديدي: أفشة لغز محير.. وكولر فهم اللعبة

صدى البلد

أكد عمرو الحديدي، نجم الأهلي الأسبق ، أن محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الفريق الأحمر هو رجل المباراة التي فاز بها الأهلي بنتيجة 3-0 في الدوري الممتاز.
وأشار الحديدي عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إلى أن أفشة قدم مباراة رائعة ولعب بشكل مميز ولكنه يبقى لغزاً محيراً لأن مستواه تراجع في فترة مهمة وابتعد على إثرها عن التشكيل الأساسي.
وأشاد الحديدي بتعامل المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي مع مباراة الحرس ومنح الفرصة لبعض البدلاء خلال اللقاء وربما للمرة الأولى في الدوري مثل كريم الدبيس.
وأضاف:" كولر ثعلب ، وفهم اللعبة في الدوري المصري وأصبح يخوض المباريات بشكل هادئ وجهز الجميع ليكونوا على نفس المستوى".

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