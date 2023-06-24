دعوة السيسي لضخ 100 مليار دولار للنهوض بالبنية الأساسية الإفريقية تتصدر اهتمامات الصحف

تصدرت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال قمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد"، الدول المتقدمة لضخ 100 مليار دولار؛ للمساهمة في النهوض بالبنية الأساسية في إفريقيا، اهتمامات الصحف الصادرة صباح اليوم /السبت/.



ففي (أخبار اليوم) وتحت عنوان (السيسي يدعو الدول المتقدمة لضخ 100 مليار دولار لدعم قارة إفريقيا).. ذكرت الصحيفة أن الرئيس السيسي دعا، خلال كلمته بقمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد"، في باريس، الدول المتقدمة لضخ 100 مليار دولار؛ للمساهمة في النهوض بالبنية الأساسية في قارة إفريقيا.. مضيفة أنه على هامش القمة التقى الرئيس السيسي، أمس في باريس، مع نظيره الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، بأن الرئيس السيسي أكد حرص مصر على تطوير علاقاتها مع جنوب إفريقيا في مختلف المجالات، لاسيما في ضوء ما يجمع البلدين من علاقات متميزة، مشيرا إلى أهمية العمل على تعظيم الاستفادة، مما تتمتع به الدولتان من إمكانات وقدرات كبيرة بهدف تفعيل أطر التعاون الثنائي في القطاعات المختلفة، خاصة على صعيد التبادل التجاري.



وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس رامافوزا أشاد بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى حرص بلاده على تفعيل وتطوير التعاون الثنائي مع مصر، معربا عن تقديره للدور المصري الفاعل على الساحة الإفريقية والجهود المصرية المبذولة في هذا الصدد، والتي من شأنها أن تحقق تطلعات شعوب القارة نحو الاستقرار والتنمية.

وتابعت أن الرئيس السيسي التقى، أمس، في باريس، مع الرئيس الكيني ويليام روتو، وأعرب عن سعادته بلقاء أخيه الرئيس الكيني مجددا بعد اللقاء الأخير في لوساكا على هامش انعقاد قمة "الكوميسا" الشهر الجاري، مؤكدا التقدير للعلاقات الوثيقة والتعاون المشترك ووحدة الرؤى التي تربط بين البلدين الشقيقين، فضلا عن حرص مصر على تعزيز العلاقات وترسيخ التعاون الاستراتيجي مع كينيا في شتى المجالات.



ولفتت الصحيفة إلى لقاء الرئيس السيسي، أمس، مع برونو لومير وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، والتي أعرب خلاله الرئيس السيسي عن تطلعه لتعميق وتطوير آفاق التعاون المشترك مع فرنسا في المجالين الاقتصادي والتنموي، لاسيما من خلال زيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر لاستغلال الفرص الواعدة التي تتيحها المشروعات الكبرى.



وتحت عنوان (رئيس الوزراء يتابع ملف تسليم الوحدات السكنية للمنتقلين للعاصمة الإدارية).. ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ، ملف تسليم الوحدات السكنية للمرحلة الأولى من الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية بحي "زهرة العاصمة" بمدينة بدر، كما وجه مدبولي مسئولي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ببدء إخطار الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الذين تم تخصيص وحدات سكنية لهم، بالتوجه إلى بنك التعمير والإسكان، واستكمال قيمة مقدم الوحدات المخصصة لهم تمهيدا لتوقيع العقد والاستلام، وذلك في إطار الحوافز المقررة للموظفين المنتقلين للعمل بوحدات الجهاز الإداري للدولة بالعاصمة الإدارية.



وأضافت الصحيفة أن رئيس الوزراء أكد على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكليف الحكومة بتأمين نقلة نوعية في آلية عمل الجهاز الإداري للدولة بالتزامن مع الانتقال للعاصمة الإدارية، مشددا على أن الدولة المصرية حرصت على أن تصبح تجربة الانتقال إلى العاصمة الإدارية تجربة نموذجية في أفضل الممارسات في هذا الإطار، حيث تم مراعاة ألا يصبح الانتقال مجرد تغيير لمقر العمل ولكن تغيير في نمط عمل الجهاز الإداري للدولة.



وفي (الأهرام).. وتحت عنوان (وزير الدفاع: قفزة غير مسبوقة في تطوير نظم التسليح والتدريب).. ذكرت الصحيفة أن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، شهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات الجيش الثاني الميداني؛ للوقوف على مدى جاهزيتها لتنفيذ جميع المهام التي توكل إليها بكفاءة واقتدار، وذلك بحضور رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من قادة القوات المسلحة.



وأضافت الصحيفة أن قائد الجيش الثاني الميداني اللواء أ.ح محمد ربيع ألقى كلمة أشار خلالها إلى أن مقاتلي الجيش الثاني الميداني يجددون العهد على بذل التضحيات لعودة الحياة إلى طبيعتها بشمال سيناء والدفاع عن أمن الوطن واستقراره، والاستمرار في تنفيذ كل المهام التي توكل إليهم بكفاءة عالية تحت مختلف الظروف.



وأشارت إلى أن الفريق أول محمد زكي، نقل تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، لرجال الجيش الثاني الميداني، مؤكدا أن القوات المسلحة شهدت خلال الفترة الماضية قفزة غير مسبوقة نحو تطوير نظم التسليح والتدريب لكل الأفرع الرئيسية وتشكيلات القوات المسلحة لتكون في أعلى درجات الاستعداد القتالي لحماية حدود مصر على كل الاتجاهات الاستراتيجية.



وفي سياق آخر.. وتحت عنوان (زيارة جوارديولا تشعل منصات التواصل الاجتماعي في مصر).. ذكرت صحيفة (الأهرام) أن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي أبدى إعجابه الشديد بما تتمتع به مصر من حضارة ومناظر طبيعية خلابة جعلتها قبلة سياحية مفضلة للعديد من المشاهير.



وأضافت الصحيفة أن المدرب الإسباني، الذي اختار مصر وجهة سياحية لقضاء أسبوع من عطلته الصيفية رفقة أسرته، قال إن ما رآه يختلف تماما عما سمعه عن مصر، وإنه انبهر بحفاوة الاستقبال والترحيب من قبل المصريين الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية بصحبته، مشيرا إلى أنه سمح لهم بنشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي التي ضجت بعبارات الترحيب بالمدرب الإسباني المخضرم.



وأشارت إلى أن بيب جوارديولا وأسرته، قد وصلوا مطار القاهرة قادمين من إسبانيا، وكان في استقبالهم مدير مكاتب التنشيط السياحي بالمطار نسرين عثمانلي، حيث تم الترحيب بهم وتقديم الورود والهدايا التذكارية والمواد الدعائية عن بعض الأماكن السياحية والأثرية بالمقصد السياحي المصري.



وفي أثناء تواجده بالمطار أمس الأول شاهد جوارديولا بثا مباشرًا لمباراة الأهلي وحرس الحدود عبر إحدى الشاشات، فعلق قائلا "إنه يعرف الأهلي جيدا"، ويعلم إنه فريق ذا شعبية كبيرة داخل مصر وقارة إفريقيا، كما أنه سيكون ضمن الفرق التي ستشارك في كأس العالم للأندية بالسعودية.