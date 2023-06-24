مؤسس فاجنر يعلن لقاءه نائب وزير الدفاع في روستوف

ذكرت الأنباء أن مؤسس فاجنر قد التقي في روستوف بنائب وزير الدفاع ونائب قائد قيادة العمليات بهيئة الأركان الروسية، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز عربية.
وقبلها قال قائد فاجنر، إن كل المواقع العسكرية في روستوف تحت سيطرته وهذا لا يعيق العملية الخاصة في أوكرانيا، وفق ما ذكرت سي إن إن .
وأضاف أن الحرس والشرطة العسكرية الروسية ينضمون إلى مجموعة فاجنر.
وفي تسجيل صوتي من بريجوزين السبت وترجمته شبكة سي إن إن ، زعم أنه " يلتقي الجنود بنا ، الحرس الروسي والشرطة العسكرية ، يلوحون بأيديهم ".
وزعم رئيس فاجنر في التسجيل أن ما بين 60 و 70 جنديًا من الجيش الروسي انضموا إلى قوات فاجنر.
تابع "كثير منهم يقولون:" نريد أن ننضم إليكم ".
انضم إلينا بالفعل 60 إلى 70 شخصًا ، على الرغم من أننا قطعنا شوطًا صغيرًا حتى الآن. أعتقد أن نصف الجيش مستعد للانضمام إلينا".