مؤسس فاجنر يعلن لقاءه نائب وزير الدفاع في روستوف

ذكرت الأنباء أن مؤسس فاجنر قد التقي في ‎روستوف بنائب وزير الدفاع ونائب قائد قيادة العمليات بهيئة الأركان الروسية، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز عربية.

وقبلها قال ‎قائد فاجنر، إن كل المواقع العسكرية في روستوف تحت سيطرته وهذا لا يعيق العملية الخاصة في أوكرانيا، وفق ما ذكرت سي إن إن .

وأضاف أن الحرس والشرطة العسكرية الروسية ينضمون إلى مجموعة فاجنر.

وفي تسجيل صوتي من بريجوزين السبت وترجمته شبكة سي إن إن ، زعم أنه " يلتقي الجنود بنا ، الحرس الروسي والشرطة العسكرية ، يلوحون بأيديهم ".

وزعم رئيس فاجنر في التسجيل أن ما بين 60 و 70 جنديًا من الجيش الروسي انضموا إلى قوات فاجنر.

تابع "كثير منهم يقولون:" نريد أن ننضم إليكم ".

انضم إلينا بالفعل 60 إلى 70 شخصًا ، على الرغم من أننا قطعنا شوطًا صغيرًا حتى الآن. أعتقد أن نصف الجيش مستعد للانضمام إلينا".