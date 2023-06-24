شوبير يكشف مستجدات صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، مستجدات داخل النادي الأهلي بشأن انتقالات اللاعبين، عبر حسابه على فيسبوك.

وكتب: "الشحات في طريقه للتجديد .. المهاجم العربي في خطر بعد دخول بيراميدز .. رضا بوبو مفاوضات شاقة جدا.. لا عودة لكل المعارين ... فرص بالجملة للشباب في حالة حسم الدورى مبكرا .. دي آخر أخبار الاهلي".

وعاد الفريق الأحمر لتدريباته على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة منتخب السويس في دور الـ٣٢ لبطولة كأس مصر المقرر لها مساء غد الأحد على استاد القاهرة.

وأدى لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة حرس الحدود في منافسات الدوري تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي، فيما خاض باقي اللاعبين مرانًا كاملًا اشتمل على جزء بدني وتدريبات الكرة.

وشارك محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف رباعي حراسة المرمى في تدريبات منفردة، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وحقق الأهلي الفوز على حرس الحدود بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد الكلية الحربية والمؤجلة من الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.