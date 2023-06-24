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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قائد فاجنر يطالب وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان الروسيين بأمر عاجل

قائد فاجنر
قائد فاجنر

طالب رئيس مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة، يفجيني بريجوجن، في مقطع مصور نشر اليوم السبت، وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو ورئيس هيئة الأركان الروسي فاليري جيراسيموف بالقدوم إليه في مدينة روستوف الروسية.

فيما سمع دوي انفجارات في أوديسا بأوكرانيا بالتزامن مع إطلاق صفارات الإنذار، من حدوث غارة جوية.

ويذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الخدمات الخاصة الأوكرانية.

وتم شن ضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.

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