لدعم المشروعات الصغيرة.. تفاصيل معرض "فرصتي" على شاطئ المندرة بالإسكندرية| فيديو

تحدثت الدكتورة ميرفت أحمد، رئيس وحدة تطوير المناطق العشوائية بمحافظة الإسكندرية، عن تفاصيل إقامة معرض "فرصتي" على شاطئ المندرة بالإسكندرية لدعم المشروعات الصغيرة، قائلة إن هذا المعرض أحد مخرجات مشروع بناء القدرات من خلال تطوير أعمال البنية التحتية في المناطق المتأثرة بالهجرة الغير شرعية.



وأضافت “أحمد” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت، أن هذا المشروع ممول من الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع صندوق التنمية الحضارية، منطقة الدراسة هي منطقة المعمورة البلد.



وتابعت رئيس وحدة تطوير المناطق العشوائية بمحافظة الإسكندرية أن المعرض أتاح فرصة للاجئين لعرض منتجاتهم، معقبة: “كانوا مبسوطين جدًا وحاسين أنهم هما فعلًا في بلدهم الثاني”.



وتابعت رئيس وحدة تطوير المناطق العشوائية بمحافظة الإسكندرية أنه تم التواصل مع أحد الجمعيات الخاصة باللاجئين لاختيار بعضهم للمشاركة في المعرض، وكانت المشاركة من قبل الجنسية السورية والسودانية وتم التفاعل بشكل كبير بين العارضات المصريات والعارضات من الجنسيات الأخرى.





