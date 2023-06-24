435.3 مليار درهم رأسمال واحتياطيات بنوك الإمارات في نهاية أبريل بنمو سنوي 10%

ارتفع إجمالي رأس مال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنحو 39.4 مليار درهم أو ما نسبته 10%، ليصل إلى 435.3 مليار درهم في نهاية أبريل الماضي، مقارنة بنحو 395.9 مليار درهم نهاية أبريل 2022.

وذكر مصرف الإمارات المركزي في تقريره الشهري، أن رأسمال واحتياطيات البنوك زاد خلال الأربعة أشهر الأولي من العام الجاري بنحو1.6% أو ما يعادل 6.7 مليار درهم، مقابل 428.6 مليار درهم بنهاية ديسمبر من العام الماضي 2022، بينما زادت على أساس شهري بنسبة 1.1% مقابل 430.7 مليار درهم في مارس الماضي.

وأوضح المركزي أن رأسمال واحتياطيات البنوك، لا تشمل القروض / الودائع الثانوية / لكنها تتضمن أرباح السنة الحالية.

وبحسب المركزي، استحوذت البنوك الوطنية على نحو 86.4% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، مع وصول قيمتها إلى 376.1 مليار درهم نهاية أبريل الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 10.1%% مقابل نحو 341.5 مليار درهم في أبريل 2022.

ووصلت حصة البنوك الأجنبية إلى 13.6% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، مع بلوغ قيمتها 59.2 مليار درهم في نهاية أبريل الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 8.8% مقارنة بنحو 54.4 مليار درهم في أبريل 2022.

وأشار المصرف المركزي إلى أن رأسمال واحتياطيات بنوك إمارة دبي وصل إلى 210.3 مليار درهم في نهاية أبريل الماضي بنمو سنوي 11.4%، فيما بلغ رأسمال واحتياطيات بنوك إمارة أبوظبي نحو 192.3 مليار درهم بارتفاع سنوي 9.9%، ووصل رأسمال واحتياطيات البنوك في الإمارات الأخرى لنحو 32.7 مليار درهم بزيادة سنوية 1.6%.

وسجل رأسمال واحتياطيات البنوك التقليدية في الدولة نحو 364.5 مليار درهم بنهاية إبريل الماضي بارتفاع على أساس سنوي بنسبة 10.1%، فيما بلغ رأسمال واحتياطيات البنوك الإسلامية حوالي 70.8 مليار درهم بزيادة على أساس سنوي بنحو 9.3%.