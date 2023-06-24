عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

435.3 مليار درهم رأسمال واحتياطيات بنوك الإمارات في نهاية أبريل بنمو سنوي 10%

صدى البلد

ارتفع إجمالي رأس مال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنحو 39.4 مليار درهم أو ما نسبته 10%، ليصل إلى 435.3 مليار درهم في نهاية أبريل الماضي، مقارنة بنحو 395.9 مليار درهم نهاية أبريل 2022.

وذكر مصرف الإمارات المركزي في تقريره الشهري، أن رأسمال واحتياطيات البنوك زاد خلال الأربعة أشهر الأولي من العام الجاري بنحو1.6% أو ما يعادل 6.7 مليار درهم، مقابل 428.6 مليار درهم بنهاية ديسمبر من العام الماضي 2022، بينما زادت على أساس شهري بنسبة 1.1% مقابل 430.7 مليار درهم في مارس الماضي.

وأوضح المركزي أن رأسمال واحتياطيات البنوك، لا تشمل القروض / الودائع الثانوية / لكنها تتضمن أرباح السنة الحالية.

وبحسب المركزي، استحوذت البنوك الوطنية على نحو 86.4% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، مع وصول قيمتها إلى 376.1 مليار درهم نهاية أبريل الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 10.1%% مقابل نحو 341.5 مليار درهم في أبريل 2022.

ووصلت حصة البنوك الأجنبية إلى 13.6% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، مع بلوغ قيمتها 59.2 مليار درهم في نهاية أبريل الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 8.8% مقارنة بنحو 54.4 مليار درهم في أبريل 2022.

وأشار المصرف المركزي إلى أن رأسمال واحتياطيات بنوك إمارة دبي وصل إلى 210.3 مليار درهم في نهاية أبريل الماضي بنمو سنوي 11.4%، فيما بلغ رأسمال واحتياطيات بنوك إمارة أبوظبي نحو 192.3 مليار درهم بارتفاع سنوي 9.9%، ووصل رأسمال واحتياطيات البنوك في الإمارات الأخرى لنحو 32.7 مليار درهم بزيادة سنوية 1.6%.

وسجل رأسمال واحتياطيات البنوك التقليدية في الدولة نحو 364.5 مليار درهم بنهاية إبريل الماضي بارتفاع على أساس سنوي بنسبة 10.1%، فيما بلغ رأسمال واحتياطيات البنوك الإسلامية حوالي 70.8 مليار درهم بزيادة على أساس سنوي بنحو 9.3%.

الامارات المركزي البنوك العاملة البنوك الوطنية احتياطيات البنوك السنة الحالية الامارات بنوك الامارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

6225 شركة.. استثمارات سعودية جديدة في مصر بـ 30 مليار دولار

انقلبت على بوتين .. هل تكتب فاجنر نهاية روسيا ؟

قرار عاجل بشأن محاكمة مرتضى منصور في قضايا سب وقذف الخطيب

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد قرار البنك المركزي

صاحبة العربية البورش .. من هي ياسمين أيمن الحقيقية المتوفاة في حادثة التجمع ؟

مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة الفنانة ياسمين أيمن في حادث بالتجمع الأول

مش متزوجة.. تفاصيل جديدة عن أزمة صاحبة الفستان الأزرق.. وهوية ناشر الفيديو

شات فلوس سلف.. مفاجأة جديدة في مقتل طبيب الساحل| صور

ترشيحاتنا

سويلم : تحديث الخطة الإستراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية

قرار عاجل لـ بوتين بشأن من يخالف الأحكام العرفية بـ روسيا

عشرات المستوطنين يحرقون سيارات ومنازل الفلسطينيين شمال رام الله

وكيل الأزهر : 3 يوليو يوم عمل لاستمرار امتحانات الشهادة الثانوية

قبل تمرد اليوم.. البعض توقع خروج قائد فاجنر على الدولة الروسية

لأكل العيش .. أسعار JMC البيك أب في مصر بعد زيادتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامات تدل على الإصابة بجلطة اليد

صانع المعجزات.. شاب مصري يفاجئ جوارديولا داخل معبد الكرنك .. شاهد

مش متزوجة.. تفاصيل جديدة عن أزمة صاحبة الفستان الأزرق.. وهوية ناشر الفيديو

احترس.. هذا المرض يصيبك بالاكتئاب| فما هو؟

فيديو

الناقد محمد نبيل: تامر حسني.. نجم الشباك في الوطن العربي الآن| فيديو

خطفه ملك الموت.. مغني راب يسقط في حفل أمام جمهوره على المسرح

تطوّر مثير.. طلاق بسنت شوقي ومحمد فراج

حلم المونديال.. منتخب مصر ينتظر قرعة تصفيات كأس العالم.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ