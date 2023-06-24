اتعمل بـ 50 ألف جنيه|صاحبة فستان النقود ترد على المنتقدين: فلوس جهازي

خرجت صاحبة “فستان من النقود” بعدما أثار فستانها أثناء حفل تخرجها جدلًا واسعًا بمصر، عن صمتها؛ لترد على المنتقدين قائلة: “كُسر خاطري وفرحتي، وشعرت بالاستياء الشديد”.

وكشفت الفتاة أن المبلغ هو 50 ألف جنيه قدمه لها والدها احتفالًا بتخرجها في كلية الآداب بجامعة سوهاج.

جاء ذلك خلال تقرير عرضته فضائية “العربية”.



صاحبة فستان النقود

فيما قالت الطالبة نورا عادل الشهيرة بـ “صاحبة فستان النقود”، إن المبلغ كان من ضمن أموال لشراء “جهاز زواجها”.



وقالت الطالبة: "كان المبلغ المالي من ضمن أموال شراء جهازي للزواج، قرر أبي إدخال السرور على قلبي في حفل تخرجي. وبعد انتهاء حفل التخرج أعاد النقود مرة أخرى".