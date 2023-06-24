قوات الأمن الروسية تطوق مركز فاجنر في سان بطرسبرج

قامت قوات الأمن الروسية بتطويق مبنى مركز فاجنر في سانت بطرسبرج، وفقًا لوسائل الإعلام الروسية .

تُظهر مقاطع الفيديو المتداولة على قنوات تيليجرام التابعة لمجموعة فاجنر أفراد الأمن في المقر الرئيسي في سانت بطرسبرج وطوق حول المبنى.

ناشدت وزارة الدفاع الروسية قوات فاجنر "العودة بسلام إلى نقاط انتشارها الدائمة" يوم السبت ، بعد أن ادعى قائد مجموعة المرتزقة الخاصة يفجيني بريجوزين أنه سيطر على منشآت عسكرية في مدينتين روسيتين.

وقالت وزارة الدفاع الروسية "لقد تم خداعكم في مغامرة بريجوجين الإجرامية ومشاركته في تمرد مسلح".

وذكر البيان أن "العديد من رفاقكم من عدة فرق أدركوا بالفعل خطأهم ".

وقالت وزارة الدفاع إنها "ستضمن سلامة الجميع".

كما قالت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين يوم الجمعة إن المزاعم "المعلومات المنتشرة على شبكات التواصل الاجتماعي" حول غارة روسية على معسكر فاجنر العسكرية "كاذبة" ، وفقا لوسائل إعلام رسمية روسية.