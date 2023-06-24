تفاصيل ابتكار حضانة أطفال متنقلة.. أستاذ مساعد بكلية الفنون التطبيقية يوضح

قال محمد محيي الدين، أستاذ مساعد بكلية الفنون التطبيقية جامعة بني سويف، إن فكرة العمل على ابتكار حضانة أطفال متنقلة جاءت بعد إجراء دراسات ميدانية على مستوى الجمهورية.



وأضاف محمد محيي الدين، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج هذا الصباح المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنه تواصل مع المرضى والأطباء للتعرف على أبرز المشاكل التي تواجههم، وعليه وجدنا مشكلة فيما يخص حضانات الأطفال، متابعا: البحث كان في توقيت اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وزلزال تركيا.

استرسل: في ذلك الوقت فكرنا في وجود حضانة أطفال متنقلة، يمكن الاستعانة بها داخل القوافل الطبية.