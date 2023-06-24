حرب فاجنر والجيش الروسي.. إعلان عاجل من عمدة موسكو خاص بالأحداث الجماهيرية

قال عمدة موسكو سيرعي سوبيانين، اليوم السبت، إن الأحداث الجماهيرية التي تم الإعلان عنها سابقًا تم إلغاؤها في موسكو.

وكتب سوبيانين على "تليجرام": "تم تطبيق نظام عمليات لمكافحة الإرهاب في موسكو. وفي هذا الصدد، ألغيت الأحداث الجماهيرية المعلن عنها سابقا في المدينة".

وشكر العمدة سكان موسكو وضيوف المدينة على تفهمهم لما يحدث.

وكان مركز المعلومات التابع للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب قد أفاد في وقت سابق من اليوم بأنه من أجل منع الأعمال الإرهابية المحتملة على أراضي مدينة موسكو ومقاطعة موسكو، تم تفعيل نظام عمليات لمكافحة الإرهاب.

وجاء في التقرير أنه "من أجل منع الأعمال الإرهابية المحتملة على أراضي مدينة موسكو ومقاطعة موسكو، تم تفعيل نظام عمليات لمكافحة الإرهاب".

يأتي هذا في وقت تتعامل الأجهزة الأمنية مع دعوة للعصيان المسلح أطلقها مؤسس شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين بزعم أن قواته تعرضت لقصف من الجيش الروسي، وهو ما نفاه الأخير.

وقامت إدارة التحقيقات في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بفتح قضية جنائية ضد بريغوجين بموجب المادة 279 من القانون الجنائي بسبب تنظيم "تمرد مسلح".

وتقدم وزارة الدفاع وجهاز الأمن الفيدرالي ووزارة الداخلية وحرس روسيا تقارير للرئيس بوتين على مدار الساعة حول الإجراءات المتخذة بعد تعليمات رئيس الدولة المتعلقة بمحاولة التمرد المسلح.