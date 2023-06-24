تجديد حبس 7 أشخاص لاتهامهم بقتل وإصابه 6 أخرين في مشاجرة بسوهاج

أمرت النيابة العامة بتجديد حبس 7 أشخاص، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ إثر نشوب مشاجرة بين 11 شخصًا؛ بسبب خلافات على تشوين بعض مواد البناء الخاصة بأحدهم بقطعة أرض ملك أخر بمدينة سوهاج الجديدة، والتي أسفرت عن سقوط قتيل وإصابة 5 أشخاص أخرين بطلقات خرطوش وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، بناحية الكوامل قبلي دائرة مركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية والخرطوش، وسقوط قتـ.ـيل و5 مُصابين، بناحية الكوامل قبلي دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبين أن المشاجرة بين كلاً من:" طرف أول عائلة بهي الدين ومنهم أحمد محمود عابدين قتـ.ـيل بطلق ناري في الصدر، ابو العلمين ق ف، وشقيقيه محمد ق ف، ابو النور ق ف، ونجلي عمومتهم شهاب م ق، محمد ا ق"، وطرف ثاني عائلة الشيخ ومن بينهم:" عبدالباسط ع، ونجله علي عبد الباسط، المتهم بالقـ.ـتل وحيازة سلاح ناري، وشقيقه علاء عبد الباسط، وشقيقي الأول حسن ع، عبد الصمد ع".

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الثاني من الطرف الثاني بندقية خرطوش، وتم نقل جثة القتـ.ـيل إلى مشرحة مستشفى سوهاج العام، وتم نقل المصابين إلى مستشفتي سوهاج العام والتعليمي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.

نص قانون العقوبات

وقال أحمد شعبان ردادي، المحامي، إن القانون يعاقب من يكون بحوزته سلاح دون ترخيص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، وتكون عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيهًا إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.

وأشار أحمد ردادي، المحامي، إلى أن القانون نص على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 5000 آلاف جنيه كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفي حالة العود تكون العقوبة حبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.