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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

أئمة وواعظات الأوقاف يجيبون على تساؤلات واستفسارات الحجاج

صدى البلد

 نظم أئمة وواعظات الأوقاف محاضرات لأعضاء البعثة المصرية من حجاج بيت الله الحرام.

وذلك في إطار الدور التثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، وحرصًا من أئمة وواعظات الأوقاف المرافقين لبعثة الحج على القيام بدورهم التوعوي لحجاج بيت الله الحرام، وأداء لمهامهم العلمية في الإرشاد العلمي الفقهي بما ييسر على حجاج بيت الله (عز وجل) أداء مناسكهم. 

وأكد الأئمة والواعظات، أن ملخص أعمال الحج والعمرة الذي نشرته وزارة الأوقاف عبر موقعها الرسمي وصفحاتها الرسمية يحقق الكفاية لمن أراد أن يتم النسك، وفي ختام اللقاء أجاب أئمة وواعظات الأوقاف على أسئلة واستفسارات الحجاج.

من ناحية أخرى، تواصل حملة نظافة المساجد التي انطلقت الأربعاء الماضي نشاطها في جميع مساجد الجمهورية والتي تستمر حتى صلاة عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار خدمة بيوت الله وحرص وزارة الأوقاف على تهيئتها على أفضل وجه استعدادًا لصلاة عيد الأضحى المبارك 1444هـ.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن الحفاظ على النظافة بوجه عام مطلب شرعي ووطني وإنساني، وأن الأمر في بيوت الله (عز وجل) أكثر طلبًا وأجرًا وثوابًا.

واعظات الأوقاف وزارة الأوقاف حملة نظافة المساجد

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