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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

انقطاع للكهرباء وتوقف تام للحياة.. موجة حر مميتة تضرب باكستان

درجات الحرارة
درجات الحرارة

يشهد العالم تغيرا ملحوظا في درجات الحرارة حيث تضرب موجة حارة عدة دول كبرى، بينما حذرت باكستان من موجة حر مميتة يمكن التعرض لها خلال الساعات المقبلة بعد وصول درجة حرارة  الطقس إلى ٥٠ درجة مئوية.

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وبحسب ما ذكرته هيئة الأرصاد الباكستانية، تتسبب موجة حر مميتة في توقف الحياة تماما داخل البلاد ، كما دعت المواطنين إلى التزام منازلهم وعدم الخروج إلى الشوارع.

وذكرت  السلطات في إقليم بلوشستان أن درجة حرارة بلغت  50 درجة مئوية، وتقترب هذه المنطقة من الحدود مع أفغانستان.

وتجدر الإشارة إلى أن معظم أنحاء باكستان تعرضت لموجة حر شديدة طوال هذا الأسبوع، حسبما قالت وكالة الأرصاد الباكستانية.
 وأدت موجة الحر إلى زيادة حالات انقطاع التيار الكهربائي بالبلاد التي تواجه نقصا حادا في الطاقة.

باكستان موجة حر مميتة الحرارة

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