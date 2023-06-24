مكافحة الإدمان على شواطئ مصر.. مبادرة حكومية للتحذير من خطورة المخدرات

واصلت الحكومة جهودها لـ مواجهة ظاهرة الإدمان وتقليل معدلاتها في المجتمع بإطلاق مبادرة صندوق مكافحة الإدمان على الشواطئ في مصر برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، بهدف توعية المصطافين وأسرهم بخطورة المخدرات وتحذيرهم من التعاطي والإدمان عليها.

تشمل المبادرة عدة أنشطة توعوية وتثقيفية، بما في ذلك توزيع مطويات وكتيبات توعوية على المصطافين وأسرهم، وإقامة محاضرات توعوية للشباب والأطفال وتوزيع الفيديوهات التثقيفية على المواقع الإلكترونية والتواصل الاجتماعي.

كما تتضمن المبادرة إنشاء مكاتب استشارية وعيادات علاجية للمدمنين وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم ولأسرهم، كما تتضمن المبادرة أيضًا التعاون مع الجمعيات الخيرية والمؤسسات المانحة لتوفير الدعم المالي والموارد اللازمة لتحقيق أهداف المبادرة.

وتعكس هذه المبادرة التزام الحكومة المصرية بـ مكافحة الإدمان والعمل على توعية المجتمع بخطورته، وتشجيع الشباب والأطفال على الحياة الصحية والابتعاد عن التعاطي والإدمان على المخدرات.

يمكن اعتبار مبادرة صندوق مكافحة الإدمان على الشواطئ في مصر إنجازًا مهمًا في مجال مكافحة الإدمان وتوعية المجتمع بخطورته، وتعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة المصرية لمواجهة هذه الظاهرة وحماية صحة وسلامة المجتمع.

كما تعد مبادرة صندوق مكافحة الإدمان على الشواطئ في مصر جزءًا من استراتيجية الحكومة للحد من معدلات الإدمان في المجتمع، وتضمن العمل على توعية المجتمع بخطورة التعاطي والإدمان على المخدرات، كما تأتي هذه المبادرة في إطار الجهود الوطنية الشاملة لمكافحة الإدمان، التي تهدف إلى تحسين صحة المجتمع وتقليل المشاكل الاجتماعية والصحية المرتبطة بالإدمان.

تشمل المبادرة عدة مراحل وأنشطة، بدءًا من التحذير من خطورة التعاطي والإدمان على المخدرات وحتى توفير الدعم النفسي والعلاجي للمدمنين، ويتم تنفيذ هذه الأنشطة من خلال عدة مؤسسات حكومية وغير حكومية، بما في ذلك وزارة الصحة ووزارة التضامن الاجتماعي وجمعيات خيرية ومؤسسات مانحة.

تشجيع الشباب والأطفال على الابتعاد عن التعاطي والإدمان

كما تهدف المبادرة أيضًا إلى تشجيع الشباب والأطفال على الابتعاد عن التعاطي والإدمان على المخدرات، وتحثهم على الالتزام بأساليب الحياة الصحية وتطوير مهاراتهم الاجتماعية والعاطفية، وتسعى المبادرة إلى تحقيق هذه الأهداف من خلال تنظيم العديد من الأنشطة الترفيهية والتعليمية والرياضية والثقافية، التي تشجع الشباب والأطفال على المشاركة في الأنشطة الإيجابية وتعزز قيم الصحة والحيوية والتعاون.

وتعد مبادرة صندوق مكافحة الإدمان على الشواطئ في مصر إنجازًا مهمًا، وتعكس الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة المصرية والمؤسسات المانحة والجمعيات الخيرية لمواجهة هذه الظاهرة وحماية صحة وسلامة المجتمع.

وينفذ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أنشطة توعية بأضرار تعاطي المخدرات تستهدف المصطافين على الشواطئ، والمدن في المحافظات الساحلية وأسرهم.

تأتي المبادرة في إطار سلسلة الفعاليات التي ينظمها صندوق مكافحة ومعالجة الإدمان والتعاطي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والاتجار غير المشروع الذي يحتفل به العالم في شهر يونيو من كل عام (26 يونيو)، كما ستنفذ فترة الصيف وابتداء من الأسبوع المقبل أنشطة في شواطئ ومدن محافظات مطروح والإسكندرية وبورسعيد ودمياط؛ لتوعية المصطافين وأسرهم على الشواطئ، من خلال توزيع منشورات عن أضرار تعاطي المخدرات، وكذلك تصحيح المفاهيم الخاطئة والمفاهيم الخاطئة عن تعاطي المخدرات مثل أن المخدرات تعمل على تنشيط الذاكرة وتساعد على نسيان الهموم وغيرها من المفاهيم الخاطئة لدى البعض وخاصة الشباب.

مواصلة الأنشطة التوعوية لحماية الشباب

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بمواصلة الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، مع توفير خدمات علاجية لأي مريض مدمن بالمجان وبسرية تامة.

وأكد الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أن المبادرة تهدف أيضا إلى تسليط الضوء على الخدمات التي يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023"، وكذلك دور الأسر في الكشف المبكر عن الإساءة من خلال عدة عوامل سواء كانت عوامل ظاهرة، مثل إحمرار العين المستمر ، وعدم التوازن ، وقلة الفهم ، واللامبالاة ، وتغيير الأصدقاء ، واختفاء مبلغ من المال من المنزل ، والإثارة الشديدة والغضب ، والهدوء والانطواء، أو في حالة رؤية الأسرة لبعض تعاطي المخدرات في غرفة أطفالها، وكيف تتواصل الأسرة مع الخط لعلاج الإدمان المجاني والسري.