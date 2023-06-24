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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن حياة كريمة|خلال شهر.. توقيع الكشف الطبي على 7000 مواطن مجانًا بسوهاج

صدى البلد

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن تقديم الخدمات الطبية العلاجية المجانية، والكشف على أكثر من 7000 مواطن، من خلال 8 قوافل طبية بقرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" خلال 30 يومًا.

وأوضح الدكتور سامى النجار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن القوافل استهدفت القرى الأكثر احتياجا بـ 5 مراكز وهى "ساقلتة - طهطا - جهينة - البلينا - طما"، وذلك بقرى "الخزندارية شرق - الجريدات - مشروع غرب طهطا - الريانية - الطوالب - الكوم الأصفر - الحرجة بالقرعان - يعقوب - أم دومة"، حيث تم توقيع الكشف الطبي على المواطنين بالمجان.

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حياة كريمة

وقال إن القوافل شملت جميع التخصصات الطبية من "باطنة، أطفال، عظام، جراحة، رمد، أسنان، جلدية، نساء وتوليد"، فضلا عن خدمات "الأشعة، والتحاليل الطبية"، بالإضافة إلى صيدلية مجانية.

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية الي المستشفيات الحكومية، لافتا إلى تطبيق الإجراءات الإحترازية، وقواعد مكافحة العدوى أثناء تنفيذ تلك القوافل، والتي تأتى ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"؛  للتخفيف عن كاهل المواطنين.

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